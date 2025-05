Lavori finiti in piazza Sardegna 

Si sono conclusi i lavori per la nuova pergola in legno e l’installazione di panchine in piazza Sardegna, nel cuore di Villacidro. L’intervento rientra in un più ampio progetto di valorizzazione urbana. «La realizzazione della pergola – spiega il sindaco Federico Sollai – nasce da una precisa richiesta dei cittadini e dei numerosi frequentatori della piazza, che durante tutta la giornata, si riuniscono per discutere e socializzare. Piazza Sardegna, grazie alla sua posizione strategica e alla vicinanza di diverse attività commerciali e dell’edicola, è diventata nel tempo un punto di aggregazione per tutta la comunità». Il progetto prevede inoltre l’installazione di un sistema di illuminazione alimentato da pannelli fotovoltaici, che consentirà di utilizzare la piazza anche nelle ore serali. «Come amministrazione - spiega il vice sindaco Dario Piras – continueremo a investire in spazi pubblici protetti e accoglienti, promuovendo la socializzazione e il benessere dei cittadini. Quest’opera si affianca ad altri importanti interventi, tra cui il miglioramento dei parchi con l’installazione di nuovi giochi, inclusivi e accessibili a tutti, e la riqualificazione dell’area de Sa Spendula con nuovi ponti e staccionate».

