Lavori finiti, il parco riapre 

Dopo qualche mese di chiusura per lavori, è stato riaperto il parco giochi comunale di Barumini. Con un finanziamento di 25mila euro del Pnrr, il Comune ha acquistato una serie di macchine da fitness: attrezzature sportive pensate per favorire il movimento e adatte agli spazi aperti. Il parco, inoltre, conta già numerosi giochi per i più piccoli e ha visto anche il ripristino del prato in erba.

Soddisfazione nelle parole del sindaco, Michele Zucca: «Siamo felici di restituire alla comunità un’area dedicata al gioco e alla socialità. Il parco giochi riapre rinnovato e in totale sicurezza, a disposizione di tutte le famiglie e dei nostri bambini».

Dopo la riapertura, il Comune ha evidenziato alcune regole da rispettare: è obbligatorio conferire i rifiuti negli appositi contenitori; è obbligatorio l’uso del guinzaglio per i cani e la raccolta delle loro deiezioni. In tutta l’area, l’uso di biciclette o altri mezzi di locomozione è consentito ai soli bambini. Qualunque attività deve essere compatibile con la sicurezza di tutti i fruitori: è vietato l’uso improprio di giochi e panchine. L’area è sottoposta a videosorveglianza.

