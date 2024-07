Lavori finiti, il Palatharros è agibile 

Esilio finito per l’Ariete pallavolo. A distanza di quasi tre mesi dall’improvvisa chiusura per problemi di sicurezza, il Palatharros è nuovamente agibile. Gli operai dell’impresa Pisano Bruno costruzioni di Selargius hanno completato la sostituzione del grande finestrone sopra l’ingresso principale che a fine aprile aveva mostrato preoccupanti segni di cedimento: al posto delle vetrate sono stati utilizzati pannelli in fibrocemento.

«In questo modo abbiamo definitivamente risolto anche il problema della visuale nell’area di gioco - spiega l’assessore allo Sport, Antonio Franceschi - In passato, infatti, era stato necessario oscurare i vetri per evitare che la luce disturbasse i giocatori». Un sospiro di sollievo per il presidente dell’Ariete, Davide Sascaro, che nel bel mezzo della stagione, con tutta una serie di finali già in calendario, ha dovuto dirottare partite e allenamenti altrove: «Ora le squadre si stanno godendo qualche giornata di riposo, a metà agosto riprenderemo con la preparazione».

Qualche novità, nel frattempo, si registra sul fronte organizzativo: sulla panchina della serie C femminile arriva Daniele Mancosu. Sostituirà Pierpaolo Aritzu che, per motivi personali, ha salutato le ragazze dopo la conquista del titolo regionale. ( m. g. )

