«Lavori finiti, il campetto in gestione» 

Completati i lavori di ripristino del campetto da calcio in località Sa Pira Mebi a Gonnosfanadiga. A darne notizia sono il sindaco Andrea Floris e l’assessore Andrea Sogus.

L’opera, costata in totale 70mila euro, è stata possibile attingendo ai fondi del Pnrr, integrandoli con altri dal bilancio comunale.

Iniziati a settembre dello scorso anno, gli interventi hanno visto lo smantellamento della vecchia struttura, l’installazione del nuovo manto in erba sintetica e attrezzature per il campo da gioco, oltre alla nuova recinzione, per poter disputare partite di calcio a 5.

L’assessore comunale Andrea Sogus ha scritto nella sua pagina social: «Oggi per lo sport a Gonnosfanadiga c'è un’altra buona notizia, finalmente la ditta incaricata della realizzazione del campo ha concluso i lavori». Interviene il sindaco Andrea Floris: «Il campetto sarà dato in gestione. È l'unico modo per salvaguardare e custodire il bene. Al momento vanno conclusi i lavori con la sistemazione dell'illuminazione e la pulizia dell'area. Nei prossimi giorni, gli operai del cantiere comunale provvederanno alla sistemazione delle aree limitrofe e la ditta incaricata provvederà all’efficientamento energetico dell’impianto di illuminazione». (g. a. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA