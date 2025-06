Lavori finiti, domani riapre la cappella del cimitero 

Riaprirà domani, dopo cinque anni di chiusura, la cappella del cimitero di San Michele. Ad annunciarlo è la vicesindaca, con delega ai Servizi cimiteriali, Maria Cristina Mancini. «I lavori sono stati ultimati, sono in corso le pulizie e le ultime rifiniture, che si concluderanno martedì», premette, «quindi già mercoledì riconsegneremo la chiesa alla Curia e al cappellano incaricato, che potrà così riprendere a celebrare lì le funzioni».

La storica cappella in stile razionalista, abbarbicata in cima al colle del camposanto, era chiusa dal 2020, prima per l'emergenza Covid e poi per problemi strutturali. I lavori, per un importo di 150mila euro, sono durati sei mesi: per l'affidamento, il Comune aveva optato per una gara semplificata. Si è intervenuto in particolare su intonaci, cornicioni e infissi. Dalla pandemia a oggi, i funerali sono stati celebrati nell'atrio, sotto il colonnato, in uno spazio consacrato ma semiaperto e assai disagevole soprattutto per gli anziani, costretti spesso a dare l'estremo saluto ai propri cari tra umidità, correnti d'aria, freddo pungente o caldo afoso a seconda della stagione.

«È una riapertura certamente molto attesa», sottolinea la vicesindaca Mancini, «poter riconsegnare alla città la cappella e dare quindi la possibilità di celebrare le funzioni funebri di nuovo nella loro sede naturale, è motivo di grande soddisfazione per noi. Grazie al grande lavoro di tutto il personale dei servizi coinvolti, cioè manutenzione, gestione e valorizzazione del patrimonio e “servizio demografico, cimiteriale ed elettorale”, siamo riusciti a rispettare i tempi indicati per il cantiere».

«Ben venga la riapertura della cappella perché nell'atrio i disagi erano davvero tanti», commenta Luana Cinus, 31 anni, fioraia del cimitero, «ora speriamo che si pensi un po’ anche a noi, dato che stiamo lavorando in condizioni molto difficili per il fatto di non avere a disposizione strutture fisse in grado di proteggerci dal gran caldo o dalla pioggia». Sulla stessa lunghezza d'onda il suo collega Matteo Vacca, 35 anni: «Urge una sistemazione più decorosa dell'area esterna», dice, «a causa del gran caldo, infatti, talvolta di pomeriggio siamo costretti a chiudere perché i fiori si sciupano».

