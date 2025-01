Lavori finiti da mesi, transenne dimenticate 

Sono stati conclusi mesi fa i lavori in via Decio Mure, dove è stato sistemato l’asfalto nel tratto più rovinato a causa delle radici dei pini. Lo scorso ottobre sono state rimosse le transenne e la strada è stata riaperta. Quelle barriere, però, attendono ancora di essere ritirate del tutto: al momento si trovano infatti a bordo strada, in diversi punti dell’are che costeggia la via. Lo fanno notare i residenti sui social, chiedendosi se si tratti di una dimenticanza o di negligenza. «Tra poco saranno ricoperte dall’erba», protestano.

