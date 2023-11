«Lavori finiti, ci saranno più pesci» 

La peschiera di Pesaria, nello stagno di Santa Giusta, ha una nuova veste: da pochi giorni sono terminati i lavori di ristrutturazione di tutto l’impianto che per troppo tempo è stato fatiscente e pericoloso. Dopo anni di cadute in acqua a causa della struttura che cedeva ormai da tempo in più zone, per i pescatori sta per iniziare una nuova era. Un intervento che i trenta operatori del Consorzio pesca, che gestiscono la laguna per conto della Regione, attendevano da 30 anni. E che è stato possibile grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione nell’ambito della Programmazione territoriale.

Più sicurezza

La prossima settimana è previsto il collaudo della struttura da parte dei tecnici della Regione. Dovranno accertare se tutti i lavori sono stati realizzati rispettando le norme. Poi i pescatori potranno iniziare a lavorare all’interno di una peschiera nuova ma soprattutto sicura. «Finalmente non rischiamo più di farci male - commenta il presidente del Consorzio Emanuele Cossu che ha seguito i lavori da vicino da maggio scorso - La struttura stava cadendo a pezzi. Per noi era un pericolo continuo. Ora però si cambia». Ma non solo. Grazie a questo intervento dovrebbe aumentare anche la quantità di pesce e quindi il reddito: «Le paratie dopo i lavori sono molto più larghe - spiega ancora Cossu - cioè vuol dire che nello stagno entrerà più ossigeno. Le condizioni dell’acqua saranno nettamente migliori».

I lavori

La ditta vincitrice del bando promosso tempo fa dal Comune prima ha prosciugato lo specchio d’acqua, poi la struttura in cemento dove da sempre viene catturato il pesce, realizzata 50 anni fa, è stata demolita e realizzata da capo. Molte strutture in ferro invece sono state risanate. Come anche le passerelle. C’è stato poi il rifacimento dei lavorieri. Nei mesi scorsi i pescatori hanno lavorato in mare aperto. Il novellame, con la peschiera chiusa, non è entrato nelle gabbie di cattura. “Pazienza - dice ancora Cossu - Questo intervento era necessario per la nostra incolumità».

Il Comune

Soddisfazione da parte del Comune di Santa Giusta: «I nostri pescatori si meritavano una peschiera nuova e sicura - ha detto l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì - È una vittoria di tutti, di noi attuali amministratori e degli ex che anni hanno seguito tutto l’iter con la Regione. Gli operatori della pesca ora devono fare tesoro di ciò che hanno in mano, devono rispettare e salvaguardare l’intera struttura». Erbì poi fa una promessa: «Faremo di tutto, attraverso sempre la Programmazione territoriale, per ottenere le risorse anche per recintare la nuova peschiera». ( s. p. )

