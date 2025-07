Lavori finiti, campo di calcio chiuso e abbandonato 

Le strutture ci sono, le società lo stesso ma manca un anello fondamentale: l’amministrazione comunale. Che si prende i suoi tempi con decisioni che sempre più spesso arrivano tardi. Tra i tanti impianti sportivi nuovi di zecca che aspettano di andare nelle mani di qualcuno per essere gestiti, il campo di calcio di Silì merita un capitolo a parte. Perché qui l’impianto è pronto, la società che vorrebbe utilizzarlo è in campo eppure il Comune non decide che fare. Con il risultato che le erbacce sono alte due metri e gli unici che entrano nel rettangolo di gioco sono ragazzini che hanno bucato la rete di recinzione. Una storia paradossale in una città dove si costruiscono impianti sportivi pantagruelici (dal Palasport di Sa Rodia alla cittadella di Torangius) che non stuzzicano l’appetito, visto che manca sempre il capitolo “gestione”.

Silì

La società di calcio di Silì si è ricostituita lo scorso anno (dopo decenni di silenzi), oggi vanta 15 dirigenti con casa nella frazione e passione per lo sport. La stagione appena conclusa l’ha disputata sempre fuori casa visto che nel campo di calcio, dopo anni di abbandono, il Comune ha deciso di investirci 700mila euro per rifare il manto in erba sintetica e adeguare l’impianto. L’obiettivo non poteva che essere uno: far tornare a casa il Silì. I lavori sono terminati da settimane, il campo è nelle mani del Comune che però non solo non ha ancora scritto una pagina del bando di gestione ma non ha neppure deciso a chi e come affidarlo almeno in via provvisoria.

Uso provvisiorio

Nell’attesa, che non può essere infinita, alcune certezze. La prima: la Lega nazionale dilettanti che deve omologare il campo ha già comunicato al Municipio l’utilizzabilità provvisoria dell’impianto per 180 giorni, in attesa di quella definitiva. Un utilizzo vivamente consigliato dalla stessa Lega. «Ed è normale: l’erba sintetica deve essere “calpestata” con frequenza perché si sistema meglio il sfondo. Noi siamo intenzionati a farlo anche da domani», sottolinea Diego Carboni, uno dei dirigenti. E invece, nel silenzio dell’amministrazione comunale, sta capitando che sotto l’erba sintetica stia già spuntando quella “normale” che arreca danni all’artificiale.

«Per quanto riguarda il settore Lavori pubblici la pratica è conclusa, nel senso che il campo è stato consegnato al Comune», annuncia l’assessore, Simone Prevete. La palla quindi è nelle mani del settore Sport, già in ritardo nel prendere una decisione: a chi e come affidare l’impianto? «Noi aspettiamo fiduciosi – precisa Carboni – Ovviamente abbiamo presentato a tempo debito la domanda per l’utilizzo temporaneo».

Le difficoltà

«Dunque, il campo ha bisogno di essere calpestato anche ai fini della prossima omologazione e noi abbiamo la necessità di poterlo utilizzare. Il campionato inizia a settembre, ci dobbiamo allenare e programmare la stagione – spiega Carboni – La dirigenza sta compiendo notevoli sforzi per mantenere viva questa realtà; abbiamo un nuovo allenatore, un direttore sportivo e stiamo allestendo una rosa basandoci anche sul fatto che giocheremo su un campo in erba sintetica e non in terra battuta».

Dettagli, direbbe qualcuno, che fanno la differenza però per una “piccola” realtà come quella del Silì dove la passione si mischia all’amore non solo per il calcio ma per la stessa frazione, troppo spesso trascurata dagli inquilini di Palazzo degli Scolopi. «Noi siamo tutti di Silì, abbiamo la possibilità di vigilare e eseguire la manutenzione ogni giorno», sottolinea Carboni.

La proposta

E che la società voglia gestire al meglio l’impianto lo si evince dalle intenzioni non solo calcistiche e non solo sociali. «Siamo pronti a pagare di tasca alcuni lavori, siamo disposti a sfalciare l’erba attorno al campo e a impegnarci per mantenerlo perfetto. Insomma da parte nostra c’è la massima disponibilità», sottolinea Carboni.

Ovviamente non di solo rettangolo di gioco si parla. C’è uno spogliatoio pronto all’uso ma dopo un’adeguata pulizia, c’è una tribuna che va bonificata e c’è un impianto luci che oggi funziona a metà ma che con un piccolo intervento illuminerà ogni centimetro dell’impianto. «A causa della revisione dei prezzi – spiega l’assessore, Antonio Franceschi – alcune lavorazioni, come gli spogliatoi, non sono rientrate nell’intervento appena concluso. Abbiamo però stanziato risorse per la sostituzione di docce e sanitari». Una situazione paradossale che deve rientrare subito nella sfera delle normalità, anche perché l’erbaccia diventa sempre più alta e i primi raid vandalici, purtroppo, sono dietro l’angolo.

