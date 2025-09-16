VaiOnline
17 settembre 2025 alle 00:22

Lavori finiti all’ingresso del paese 

Con il completamento della riqualificazione di via Napoli, il paese di Siddi ha un nuovo ingresso. L’intervento è stato finanziato con fondi regionali e comunali per oltre 300mila euro e ha previsto la nuova bitumatura della strada, la realizzazione di marciapiedi e la messa in sicurezza dell’incrocio con la circonvallazione, dove prima si trovava un fossato pericoloso. Proprio quest’area è stata ripensata come punto di sosta e accoglienza: un grande elemento in acciaio corten richiama la forma delle tombe dei giganti e diventa barriera e simbolo identitario. Basalto e marne utilizzati provengono dal territorio comunale, mentre altri materiali lapidei arrivano da diverse zone della Sardegna. «Il corten, con le sue sfumature calde e mutevoli, richiama i colori della terra – spiega Martino Picchedda, l’architetto che ha firmato il progetto –. L’uso di pietre locali e materiali durevoli riduce l’impatto ambientale e trasmette un forte senso di appartenenza. La luce, di giorno, esalta le cromie del corten; di notte, il totem si trasforma in un vero e proprio faro urbano». Per il sindaco Marco Pisanu si tratta di «un intervento che cambia il volto del paese e segna l’ingresso alla comunità con un’opera contemporanea ma radicata nella tradizione». ( g. g. s. )

