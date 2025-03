Lavori finiti,  al Garau si torna a giocare 

Dopo qualche mese di esilio al campo sportivo Rosa e Federico Mancosu, la squadra di calcio di Lunamatrona è finalmente tornata a giocare le gare casalinghe del campionato di seconda categoria nel rinnovato stadio comunale Salvatore Garau in via Padre Kolbe. L’annuncio è arrivato dalla società che domenica ha celebrato il ritorno tra le mura amiche nonostante la sconfitta di misura contro gli ospiti di Ales.

Il campo è stato oggetto di importanti lavori che ora garantiscono sicurezza e funzionalità: è stato completamente rifatto l’impianto d’irrigazione e il manto erboso, ristrutturata la casa del custode con i relativi spogliatoi. L’investimento totale è stato di 130mila euro, di cui 50mila per il rettangolo di gioco e 80mila per la messa in sicurezza dell’edificio. «La comunità ora ha un impianto rinnovato e sicuro. Lo sport è un bene prezioso per tutti e il campo Salvatore Garau è un simbolo di identità e appartenenza», dice il sindaco Italo Carruciu. ( g. g. s. )

