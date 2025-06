Lavori finiti al cimitero comunale: 252 nuovi loculi  

Si sono conclusi, a Villamar, i lavori di manutenzione straordinaria del cimitero comunale che hanno consentito un rinnovamento del luogo. Il tutto è stato possibile grazie a due finanziamenti regionali: il primo da 198mila euro e il secondo di 85.500 euro, ottenuti nel 2022 e cofinanziati dal Comune, per un importo totale dei lavori di 315mila euro.

Oltre alla costruzione di 252 posti salma, sono stati ripristinati gli intonaci deteriorati delle mura esterne, ai quali è stata poi data una nuova mano di colore. Internamente è stata sistemata la pavimentazione ammalorata ed è stata creata un’area dedicata ai cassonetti della raccolta differenziata. Inoltre, è stata riordinata la zona del vecchio cimitero, con la creazione dei vialetti di ghiaino bianco tra le sepolture a terra. La cappella cimiteriale è stata riqualificata, con la sistemazione degli intonaci poi pitturata con colori in contrasto con le mura. Sono stati inoltre sostituiti gli infissi, in alluminio. Infine, i lavori hanno consentito la realizzazione di nuovi punti di prelievo d’acqua e i vecchi rubinetti sono stati sostituiti con l’installazione delle nuove fontanelle.

«Un intervento che l’amministrazione comunale ha fortemente voluto e che riporta ordine e decoro in un luogo che merita molta cura e attenzione, grazie al lavoro del personale dell’ufficio tecnico e all’ex vice sindaco e assessore ai Lavori pubblici Pietro Paschina, che hanno lavorato in maniera instancabile dal progetto», commenta il sindaco Gian Luca Atzeni.

