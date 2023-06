Lavori fermi, tribuna inagibile 

I soldi, 310 mila euro, ci sono da tre anni, ma dei lavori manco l’ombra. La burocrazia e le modifiche ai progetti hanno bloccato gli interventi urgenti per lo stadio Zoboli e chi allora protestava (e oggi è in maggioranza) per le condizioni dell'impianto sorto 83 anni fa (e tutelato come bene storico), ora fa i conti con una trafila che costringerà lo stadio a restare senza copertura e senza illuminazione pure per buona parte della prossima stagione. Se non per l’intera prossima stagione.

I lavori

Giorni fa la Giunta Morittu ha approvato un progetto di fattibilità tecnico economica per alcuni interventi, in particolare la copertura che una buriana di maestrale strappò quattro anni fa. Questo problema, più le condizioni della tribuna prato e mille altri aspetti costrinsero ad inseguire deroghe su deroghe per consentire al Carbonia di ospitare (dalla seconda stagione) le gare di serie D e poi ora di Eccellenza. Al Comune arrivarono due finanziamenti: nel 2020 (Giunta Massidda) 150 mila euro dall’assessorato regionale allo Sport, nel 2022 (Giunta Morittu) 160 mila euro con la Omnibus. Un bel gruzzolo, ma in panchina. «Lasciando inalterato il nostro progetto i lavori sarebbero già finiti – afferma Gian Luca Lai, consigliere M5S, allora vicesindaco – invece è stato modificato e i rallentamenti ne sono stati la conseguenza, ma a noi non si perdonava nulla».

Senza tribuna

Fra tre settimane il Carbonia ospiterà uno stage per giovani leve: ci si dovrà accomodare in tribuna sotto il sole cocente: «Prendiamo atto e continueremo a indicare lo Zoboli come campo di gara ufficiale pure per la prossima stagione – dice il presidente Stefano Canu – per il resto alla sistemazione della tribuna prato, del manto erboso e degli spogliatoi ci pensiamo noi». Fuori uso anche l’illuminazione : «Per ripristinare tutto – ha scoperto il presidente – servirebbero oltre 400 mila euro»

«La gestione dello stadio come della piscina chiusa - dice Daniela Garau consigliere di minoranza – rivela come questa Giunta sia lumaca» .La soluzione c'è ma non dietro l’angolo. «Il progetto – dice l’assessore Manolo Mureddu – è mutato per esigenze tecniche: occorre la conferenza servizi, acquisire il parere degli enti fra cui la Sovrintendenza perché lo Zoboli è bene storico ».

