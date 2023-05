Lavori fermi, nuovo bando 

Ripartiranno a Buggerru i lavori per la ristrutturazione e riconversione in struttura ricettiva della casa del direttore della vecchia miniera di Malfidano. «A causa di alcune questioni – spiega la prima cittadina Laura Cappelli – abbiamo rescisso il contratto con l’impresa che stava eseguendo i lavori. Fra qualche giorno ne sarà stipulato uno nuovo, con una ditta che è stata individuata attraverso l’elenco dei partecipanti alla gara d’appalto, promossa col bando originario. Giusto i tempi per espletare gli atti burocratici e poi si ripartirà subito con l’intervento di ristrutturazione» L’intervento è finanziato dall’assessorato regionale per i Lavori pubblici, con uno stanziamento di 1 milione e 500 mila euro. «L’ultimazione e la consegna dei lavori – conclude la sindaca Cappelli – salvo imprevisti è prevista entro il prossimo autunno». (fe. ma.)

