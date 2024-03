«Lavori fermi? Non è colpa nostra» 

Da nord a sud del paese c’è l’imbarazzo della scelta. A Santa Giusta i cantieri bloccati sono tanti. La colpa? A sentire gli amministratori comunali non è loro. «Impossibile portare avanti tutti i progetti con poco personale all’Ufficio tecnico - spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Pierpaolo Erbì - Senza parlare poi degli Enti che bloccano le opere».

L’ex genio civile

L’albergo diffuso che doveva sorgere nei piani alti dell'ex Genio civile, caseggiato fatiscente in via Giovanni XXIII, è ancora un’incompiuta nonostante i 3 milioni di euro arrivati dalla Regione 5 anni fa. Diverso tempo fa la Soprintendenza aveva fatto sapere che prima di iniziare i lavori le mura dovevano essere recuperate, visto che si tratta di un bene storico culturale risalente agli anni Venti. Ma fu lo stesso Erbì a quel punto ad annunciare che le risorse non potevano bastare per quell’intervento. La situazione a distanza di mesi non è cambiata: «Abbiamo chiesto alla Soprintendenza un nuovo sopralluogo per trovare una soluzione. Altrimenti i lavori non possono partire».

Museo e Romanico

In quello che doveva essere il museo del paese regna solo muffa e freddo. Le porte della struttura di via Giovanni XXIII, costruita negli anni Ottanta, sono ancora chiuse nonostante i soldi finanziati dalla Regione nel 2016: 500mila euro. Erbì mesi fa aveva annunciato il blocco dei lavori a causa della richiesta dell’ennesima variante del progetto: «Gli uffici sono ancora al lavoro - dice oggi - Spero di rivedere a breve gli operai».

A maggio scorso sono iniziati i lavori per la realizzazione del Parco del Romanico, all’ingresso del paese, grazie ai fondi della Programmazione territoriale: 250mila euro. «I lavori si sono fermati quasi subito perchè intralciavano quelli relativi al rifacimento della strada principale - spiega l’assessore - Ora riprenderanno».

I bambini

Devono attendere anche i bambini. Non è mai decollato il “Parco dell’educazione civica stradale” a Cuccuru ‘e Portu, disegnato a misura di bambino e finanziato nell’ambito della Programmazione territoriale. Le strade, quelle “mini”, ci sono. Come anche la segnaletica a terra. Manca però la parte più importante: le piccole auto elettriche. Erbì tempo fa aveva dichiarato di aver chiesto alla Regione ulteriori risorse, «Ma ancora in cassa non è arrivato nulla. Inseriremo il progetto nella nuova programmazione».

L’anguilla

Ma non se la passa bene nemmeno la testa dell’anguilla di Marte che doveva sorgere dietro il Municipio, ideata dall’artista Salvatore Garau. L’opera è ancora custodita nel laboratorio di Stefano Piga. Il motivo? L'artigiano non è stato pagato per il lavoro svolto. Il Comune ha chiesto alla Fondazione di Sardegna, quasi un anno fa, un ulteriore finanziamento di 30mila euro. «Ancora oggi non abbiamo alcuna notizia», conclude Erbì.

RIPRODUZIONE RISERVATA