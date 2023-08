Lavori fermi, la chiesa è un’eterna incompiuta 

Don Alessandro Simula sembra rassegnato. «Gli operai sono andati via da diverse settimane e il cantiere è fermo. Non ho idea di quanto ripartiranno i lavori. Dopo quasi cinque anni siamo stanchi di questa situazione». Il riferimento è a quanto succede nella chiesa di Sant’Avendrace. Il parroco sperava di poterla riavere finalmente a settembre. «Dubito che questo possa accadere. Se anche l’impresa dovesse riprendere l’intervento la prossima settimana ci vorrà ancora un bel po’ anche perché devono completare copertura, pavimentazione e cortile». Le celebrazioni liturgiche sono state trasferite nel teatro-salone di via Volturno e questo ha paralizzato tutte le attività: l’oratorio, campi estivi e incontri con i parrocchiani.

Il programma

Dall’assessora ai Lavori Pubblici, Gabriella Deidda, arriva un chiarimento: «Dopo aver terminato la struttura d’acciaio, l’impresa deve ricoprirla con un getto di calcestruzzo che, con le alte temperature, si spaccherebbe rendendo vano il lavoro». Non solo. C’è una questione di sicurezza: «Secondo una circolare dell’Inps gli operai non possono lavorare se si supera una certa temperatura. Inoltre la ditta è siciliana e ne ha approfittato per dare dieci giorni di ferie agli operai per poter rientrare a casa. I lavori riprenderanno la settimana prossima». Si farà il possibile per rispettare i tempi. Chi non sembra in sintonia su questo ennesimo stop è il presidente del Consiglio, Edoardo Tocco: «Come Comune abbiamo fatto tutto. Il problema è l’impresa: i soldi sono stanziati e non capiamo queste continue interruzioni».

I problemi

Don Alessandro non entra in merito delle motivazioni che hanno portato allo stop dei lavori. Osserva che questo ennesimo imprevisto farà slittare la consegna dell’opera: «In questi anni si è andati avanti a singhiozzo. Chi ne sta pagando le conseguenze sono i parrocchiani perché le attività pastorali sono bloccate». La parrocchia potrebbe essere un punto di riferimento soprattutto in un momento particolare come questo: «Nel quartiere», evidenzia il parroco, «ci sono diversi problemi. Furti, scippi, aggressioni. Anche il salone della chiesa è stato preso di mira. Purtroppo il rione ha perso molti presidi: la circoscrizione è chiusa da tempo, così come il commissariato e dunque non ci sono forze dell’ordine sul territorio».

La scia

Sono di questa settimana gli ultimi due scippi: uno riuscito e uno tentato, con una donna e un uomo che hanno riportato ferite per fortuna non gravi. E qualche mese fa era stato rapinato un ragazzo mentre il titolare di una tabaccheria aveva reagito a un tentativo di rapina con pistola (giocattolo). La Polizia inoltre ha sequestrato un appartamento usato come casa per gli appuntamenti. I residenti sono stanchi dello stato di abbandono. Stanno pensando di costituire un comitato di quartiere e di organizzare una manifestazione. Tra le problematiche venivano indicate quelle delle chiusure di uffici comunali e anche dei lavori fermi da diversi anni nella chiesa. E il 3 novembre si avvicina: in quella data saranno cinque anni dalla chiusura della chiesa per l’avvio dei cantieri. La speranza è di riaprire prima di quella data. Difficile che si possa organizzare la festa patronale di Sant’Avendrace, il 12 e 13 settembre: per la quinta volta consecutiva dunque la parrocchia si prepara a svolgere le celebrazioni e le iniziative in tono minore.

