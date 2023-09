Lavori fermi in via Cavour, le proteste 

Strada bloccata per lavori non eseguiti e i residenti costretti a parcheggiare altrove. È successo il primo settembre in via Cavour, dove erano stati posizionati i cartelli di divieto di sosta per tutta la via proprio per consentire agli operai di intervenire.

Un piccolo disagio per i cittadini, necessario per la manutenzione e i miglioramenti alla viabilità. I lavori riguardano infatti il ripristino dei tagli stradali. Nella giornata però la denuncia da parte dei residenti: nessun operaio si è presentato e i lavori hanno quindi subito un ritardo. I cittadini hanno rispettato il divieto sgomberando la via, quindi da escludere eventuali ritardi causati dall'intralcio delle auto. Interviene sulla questione Emanuele Meloni, assessore ai servizi tecnologici: «Non conosco il motivo del ritardo – sono le sue parole -. Lunedì in ogni caso mi informerò per capire cosa è accaduto e sollecitare l'intervento».

