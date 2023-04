«Lavori fermi? Colpa del Comitato» 

Questa città ha conosciuto stagioni in cui fiorivano i comitati. Gruppi di cittadini riuniti con l’obiettivo di bloccare qualche opera che, a detta loro, creava più problemi che benefici. Così non stupisce che lo stesso film vada in onda quando il Comune, dopo 20 anni, decide di iniziare i lavori per il rifacimento completo del lungomare. L’obiettivo del comitato è uno: salvare i pini che rischiano, così dicono, di essere abbattuti. La realtà è diversa, precisa l’assessore ai Lavori pubblici: «Verranno sostituiti. È stata portata avanti un’opera di vero terrorismo su questo fronte».

«Ecco la verità»

«La verità bisogna dirla: i ritardi che oggi registriamo sull’avvio dell’opera sono dovuti al Comitato dei pini – afferma Simone Prevete – Inizialmente ha avviato un’interlocuzione con noi, minacciando fin da subito il ricorso al Tar nel caso in cui non avessimo aderito alle loro idee. Con un grande lavoro tra loro, i progettisti e l'agronomo siamo arrivati a diminuire in modo considerevole il numero dei pini che originariamente dovevano essere sostituiti. Nonostante questo hanno fatto ricorso al Tar: ecco perché i lavori non possono iniziare sino a quando non si pronunciano i giudici. Tempi? Mi auguro che si arrivi alla sentenza entro maggio».

«Terrorismo»

«Esiste però un aspetto psicologico e terroristico di questa vicenda: dicono ripetutamente che Torregrande corre un rischio desertificazione ma non è così. Parlavano di abbattimento, commettendo un errore. E questo io l’ho rimarcato anche a loro, e più volte, ma hanno proseguito nella disinformazione – sottolinea Prevete - Il termine corretto è sostituzione: le alberature, che non sono oggetto di tutela paesaggistica come chiarito più volte dalla Soprintendenza, verranno sostituite con altre che non arrecano danni ai privati».