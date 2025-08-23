Lavori fermi al poliambulatorio dell’Asl 

Lavori fermi da settimane e cantiere deserto. Sulla riqualificazione del Poliambulatorio di Dolianova, finanziata dalla Regione con 1,2 milioni, si riaccende il confronto tra maggioranza e opposizione.

Lo scontro

I consiglieri di minoranza Andrea Stocchino e Stefania Frigau hanno presentato un’interrogazione urgente per conoscere i motivi dello stop ai lavori. «Il fermo rischia di compromettere il rispetto dei tempi, delle condizioni contrattuali e delle esigenze della comunità locale – scrivono Stocchino e Frigau - l’assenza di continuità operativa solleva interrogativi sull’effettiva capacità esecutiva dell’impresa e l’adeguatezza dei controlli svolti in sede di gara e di esecuzione contrattuale».

Nessuno stop, replica il sindaco Ivan Piras: «La direzione dei lavori ha disposto una sospensione tecnica per recepire modifiche progettuali migliorative sottoposte al parere della Asl. La ripresa lavori è stata già autorizzata con atto formale e aggiornamento del cronoprogramma».

I lavori

L’appalto per la riqualificazione del poliambulatorio era stato aggiudicato nel 4 febbraio scorso all’impresa siciliana Arkitettura e Kostruzione per l’importo di 691mila euro con il ricorso all’istituto dell’avvalimento che ha consentito all’impresa vincitrice, priva di alcuni requisiti, di appoggiarsi a un’altra impresa-garante. Dai dati camerali risulta che la ditta dispone di soli due dipendenti. Ma non è solo questo a destare preoccupazione tra i consiglieri di minoranza: «Per l’aggiudicazione dell’appalto si è preferito il criterio del minor prezzo anziché quello ordinario dell’offerta economicamente più vantaggiosa, più indicato per un appalto complesso come una ristrutturazione sanitaria. Il minor prezzo rappresenta un’eccezione».

Il sindaco

Di diverso avviso il sindaco Piras: « Capisco i dubbi della minoranza che svolge il suo ruolo, ma la nostra è una scelta pienamente legittima. Abbiamo utilizzato il criterio del minor prezzo per ridurre i tempi e spendere meglio le risorse».

Ora la vera sfida sarà rispettare i tempi per dare risposte ai cittadini di Dolianova e dintorni. Con l’avvio dei lavori e la chiusura del Poliambulatorio i residenti sono costretti a spostarsi a Quartu o a Sinnai per le visite specialistiche mentre il Centro prelievi è ospitato in via temporanea nella sede dell’Avis. Per garantire maggiore trasparenza e monitorare il cantiere, come richiesto dalla minoranza, il sindaco annuncia l’apertura di una pagina dedicata sul sito web del Comune con gli aggiornamenti sullo stato di avanzamento dei lavori, cronoprogramma, atti e verbali: «Il nostro obiettivo è dare alla comunità una struttura moderna ed efficiente con procedure pulite e tempi chiari».

