Lavori fermi al Parco Marconi 

Lo chiamano “parco Marconi” ma è tale solo nei sogni di tanti cittadini. Nel quadrato tra via Marconi, via Torricelli, via Pacinotti e via Iglesias, doveva nascere un’oasi. Qui è stato costruito un grande centro commerciale Conad ed era parte degli accordi con il costruttore del capannone in cui ha aperto il centro commerciale anche la creazione di una grande area verde. I dettagli del progetto erano stati annunciati a febbraio, da realizzare parzialmente anche con fondi pagati dal costruttore, per i cosiddetti oneri concessori.

Tempi un po’ lunghi per l’inizio dei lavori, prima con alcuni ritardi per l’arrivo dei materiali, poi qualche altro inconveniente che ha portato a iniziare solo quando è giunta l’estate. I parcheggi sono stati fatti ad agosto e a settembre sono arrivati i primi operai per il parco ma dopo qualche settimana si è di nuovo fermato tutto. In questi giorni il terreno è pieno di materiali di lavoro e montagnole di terra. «Seguo da tempo questa situazione», racconta Umberto Oliviero, che abita di fronte ed è già stato consigliere comunale. «Noi residenti ci siamo battuti per il parco e per i parcheggi. Siamo molto contenti di averli avuti ma purtroppo i lavori ora sono fermi».

Dietro all’interruzione ci sono problemi di tipo amministrativo e, probabilmente, anche di comunicazione tra le varie società che stanno svolgendo i lavori. Se la prima parte, quella dei parcheggi, è stata fatta senza soste o problemi, nella seconda, qualcosa si è bloccato.

Ma la situazione starebbe per risolversi. È la dichiarazione che arriva dagli uffici comunali, aggiungendo, senza però sbilanciarsi troppo su una data certa, che gli operai potrebbero tornare al lavoro in pochi giorni, o probabilmente al più tardi la settimana prossima. Il progetto del parco prevede un camminamento che passerà accanto a un’area giochi e a un’area fitness. Ci saranno nuovi alberi e spazio per metterne altri in futuro, oltre all’area predisposta per un chiosco.

«Tutto questo in un’area in passato completamente abbandonata», dichiarò in passato la sindaca Paola Secci. I tempi, quando finalmente inizieranno, sono di una novantina di giorni, per una spesa di quasi 90.000 euro. (g. l. p.)

