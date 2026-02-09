VaiOnline
Villaspeciosa
10 febbraio 2026 alle 00:49

Lavori fermi al campo sportivo: cantiere e magazzini allagati 

Il maltempo dei giorni scorsi ha danneggiato a Villaspeciosa il campo sportivo di via Iglesias: il cantiere per la costruzione del nuovo campo da tennis e padel e la realizzazione delle nuove tribune è compromesso da allagamenti che hanno invaso gli scavi e le aree di stoccaggio dei materiali, rendendo necessaria una sospensione delle attività e una verifica dello stato dei luoghi.

Il Comune ha attivato la massima allerta per la gestione delle criticità provocate dalle precipitazioni. Il monitoraggio ha evidenziato problemi rilevanti anche a carico del patrimonio edilizio e delle aree di lavori pubblici. Tra i danni, oltre a quelli al campo sportivo, c’è anche un problema – già risolto - di intasamento delle condotte di smaltimento delle acque piovane nella palestra comunale: una situazione che causava allagamenti e infiltrazioni. Ci sono poi i danni e le conseguenti verifiche sul rio Spinosu. «Ci sono inoltre le verifiche per tutelare la pubblica incolumità e garantire i servizi essenziali: l’ufficio Tecnico ha disposto l’immediata esecuzione di interventi di somma urgenza», spiegano dal Comune.

Priorità assoluta è stata data al ripristino della viabilità di accesso ai serbatoi di stoccaggio del gas cittadino. gli operai sono già al lavoro per ripristinare lo stradello di servizio. Il Municipio assicura «il massimo impegno per il ripristino delle condizioni di normalità e provvederà a fornire tempestivi aggiornamenti».

