Lavori fatti male, si posa il nuovo asfalto 

Una parte dei lavori del nuovo asfalto è stato eseguito male. Per questo da domani al 21 febbraio nella zona da piazza Croce Santa a via Dante dovranno rifare l’asfalto. Non mancheranno le lamentele dei cittadini che dovranno fare i conti con il traffico conseguente.

«È una parte della strada già asfaltata», spiega il sindaco Gianluca Melis. «In particolare verrà rifresata e asfaltata tutta via Matteotti fino alla casa comunale. Naturalmente i lavori verranno eseguiti gratuitamente dalla ditta appaltatrice». I cittadini, non solo di Villaspeciosa, si lamentano per i disagi in quanto il semaforo rallenta il traffico. «Purtroppo questa non era una nostra volontà di creare disagio ai cittadini e alla circolazione dei mezzi di trasporto», continua Melis. «L’intervento è necessario per fare bene un lavoro per il quale avevamo ottenuto un finanziamento dalla Regione».

