Lavori Enel, lunedì blackout 

Lavori sulla rete elettrica in arrivo a Sestu e niente corrente elettrica lunedì, dalle 9 alle 16. Lo annuncia E Distribuzione. Ecco l’elenco delle vie interessate: via Fiume, dal numero 14 a 16, da 20 a 24, 28, da 32 a 34, da 42a a 44, da 48 a 50, da 54 a 56, via Trieste 1, via Fiume senza numero e poi 5, 9, da 19 a 29, via Nuova da 2 a 6 e da 1 a 11, 15, 21, da 10 a 12, da 14b a 24, da 28 a 42, 42b, 62, piazza san Salvatore, da 2 a 12, e da 3 a 15, via Udine 6, da 12 a 14, e da 1 a 19, 23, e infine vico fiume 36, 40, 40b. Si sconsiglia di utilizzare l’ascensore.

