L’accusa.
27 settembre 2025 alle 00:25

«Lavori e transenne, la città è in ostaggio da troppo tempo» 

L’allarme traffico e cantieri rimbalza sui banchi del Consiglio comunale. «È autunno, cadono le foglie ma non cadono, purtroppo, le delimitazioni dei cantieri cittadini che aumentano e mettono a dura prova la pazienza e le coronarie degli automobilisti», afferma Pierluigi Mannino, capogruppo di FdI. «Ai diversi cantieri già aperti, del Comune, di Abbanoa, di Enel e dell’interminabile Arst, si sommano le transenne, dimenticate, a protezione di zone potenzialmente pericolose. Insomma», aggiunge, «l’immagine attuale della città non è certo gradevole e se poi a tutto ciò si aggiungono rifiuti abbandonati e sporcizia varia, vien voglia di piangere». Giuseppe Farris, CiviCa 2024, sottolinea che «da Truzzu a Zedda non è cambiato niente. Il Comune, evidentemente, ha rinunciato a governare traffico e mobilità, autorizzando l’apertura di qualsivoglia cantiere stradale. Venerdì, una parte di viale Diaz era occupato da un cantiere privato e complice la contestuale chiusura di viale Bonaria», riservata ai bus per i lavori, «occorrevano venti minuti per percorrere duecento metri, con la gestione del traffico affidata a un moviere», della società che effettua i lavori, «e non da agenti della polizia locale». ( ma. mad. )

