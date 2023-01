Lavori e traffico, mesi di passione 

Mettiamolo subito in chiaro: ci vorrà ancora tanta, tanta pazienza e gli automobilisti che hanno la sventura di passare per piazza Repubblica dovranno farne una scorta lunga due mesi. L’ordinanza è stata appena firmata dal dirigente del settore Viabilità del Comune, Daniele Olla, e dà il via libera alla ditta d’appalto dell’Arst per prendesi la piazza, anche se un pezzo per volta, per poi restituirla completa di binari alla città il 31 marzo. Con ciò, chiudendo il cruciale slargo al traffico appunto a settori, per consentire la posa dei binari per la linea 3 di Metrocagliari, cioè il servizio di metropolitana leggera. E che quella pazienza di cui sopra sarà necessaria, lo dice per primo Alessio Mereu, assessore alle Opere strutturali, alla Mobilità viaria e alle Reti della Giunta del sindaco Paolo Truzzu: «È un piccolo prezzo da pagare per due mesi, peraltro con chiusure parziali, per avere poi una metropolitana che da Settimo San Pietro attraversa tutta la città e giunge fino al cuore del centro storico, in piazza Matteotti». Prima il dovere e poi il piacere, insomma. Fermo restando che è un dovere pesante.

La prima tranche

L’ordinanza autorizza gli operai a transennare - in scomode rate di qualche settimana ciascuna - i vari settori già da oggi, ma ben difficilmente qualcosa cambierà nell’immediato. Già, perché stanno concludendo la posa dei binari su metà della corsia di piazza Repubblica che poi conduce in via Alghero, oppure a destra e a sinistra verso via Dante. La ditta d’appalto dell’Arst ha intenzione di restituire alla normale viabilità la metà carreggiata in cui sta lavorando da tempo nel tratto di piazza Repubblica che scorre di fronte all’attuale stazione del capolinea di Metrocagliari: preferirebbe (ma chi vivrà, vedrà) concludere lì invece che aggiungere altro caos lavorando contemporaneamente sulla sponda opposta dell’attraversamento pedonale e veicolare. Difficile stabilire una data, considerato che i permessi del Comune sono complessivi con scadenza a fine marzo.

La seconda fase

Saltato il “tappo” della fase uno, le squadre di operai si metteranno all’opera sulla sponda opposta del tratto di piazza che corre lungo via Dante: quello dell’ex Upim. Il cantiere impedirà ai mezzi provenienti da via Grazia Deledda di proseguire diritto in via Pessina, ma c’è un però: «La corsia a fianco, quella attualmente utilizzata da bus e taxi», fa sapere l’assessore Mereu, «sarà messa a disposizione di chi arriva da via Deledda e vorrà andare in via Pessina». Certo, costerà un per niente agevole zig-zag, ma è sempre meglio che niente.