Lavori e mercatino di via Turati, una mattina di traffico a rilento  

Caos e disagi ieri in città. Il contemporaneo allestimento del mercatino da via Turati e via Della Musica e i lavori per la realizzazione del collettore fognario con conseguente chiusura del tratto di strada dall’altezza delle palazzine popolari di via Della Musica fino a via S’Arrulloni, ha fatto sì che si creassero lunghe code sia in entrata che in uscita.

File interminabili anche all’altezza del Carrefour poi verso Cagliari per via dei lavori di Abbanoa in viale Marconi all’altezza dei vigili del fuoco. Tanto che per percorrere il tratto da viale Colombo a via Mercalli a Cagliari, gli automobilisti hanno impiegato un’ora. Inutili anche i percorsi alternativi per la 554 e il lungomare Poetto anche questi bloccati. (g. da.)

