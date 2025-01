«Lavori e divieti, dove posteggiano l’auto i residenti?» 

Con l’apertura solo di un tratto di via Roma, i disagi per gli automobilisti non sono finiti. Posto che il cantiere di viale Diaz per la metro resterà ancora per molto tempo, sono indefiniti anche per la riapertura totale della. A meno che uno non voglia avventurarsi in una caccia al tesoro del parcheggio, entrare nel primo tratto di via Roma è come il gioco dell’oca. «Si può entrare in via Roma da viale Regina Margherita, via XX Settembre e viale Diaz», spiega il sindaco Massimo Zedda. «È possibile accedere alla Marina da via Lepanto e da via Cavour. L’uscita è unicamente da via dei Pisani. La circolazione resta identica nel resto del quartiere, nel rispetto della Ztl».

La pedonalizzazione, non essendo terminati i lavori, si rende necessaria per motivi di sicurezza, vista l’impossibilità di uscita dal quartiere in corrispondenza del cantiere nel secondo lotto. Sarà garantita l’accessibilità ai mezzi per le operazioni di carico e scarico dalle 07 alle 11 dei giorni feriali, per 15 minuti. I nuovi parcheggi, appena tracciati, del primo tratto di via Roma saranno riservati ai residenti della Marina.

L’interrogazione

E proprio sui parcheggi per i residente della Marina verte l’interrogazione firmata da Massimiliano Piccoi e Raffaele Onnis. I due consiglieri comunali d’opposizione chiedono al sindaco come intende risolvere il problema della sosta. «A seguito della pedonalizzazione di ampie zone della Marina, l’eliminazione dei parcheggi della passeggiata centrale di via Roma, la perdita degli spazi all’interno dell’area portuale, in parte interessata da lavori di riqualificazione, riduce a poche decine i parcheggi riservati ai residenti», scrivono Piccoi e Onnis. «Alla Marina è impossibile trovare posti auto in vendita o in affitto. Gli unici spazi adibiti a parcheggio sono quelli dell’ex Scala di Ferro e del Consiglio regionale, per i quali risulta difficile ipotizzare accordi che ne prevedano l’utilizzo da parte dei residenti».

