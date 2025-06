«Lavori (e caos) per la nuova Tac» 

Cantiere aperto e operativo nell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili. Sono cominciati i lavori di ristrutturazione per accogliere la nuova Tac, la vecchia è stata rimossa da alcune settimane con la promessa che entro due mesi questo tipo di esame diagnostico sarà di nuovo possibile anche nel nosocomio del Sarcidano.

Pare però che i lavori non siano indolori soprattutto per chi attende per una visita o per pagare il ticket o fare una prenotazione al Cup. A denunciare questa situazione di disturbo uno dei consiglieri di minoranza Antonello Corona che ieri faceva la fila proprio nell’ufficio del ticket e del Cup. «Gli addetti al servizio lavorano o tentano di lavorare», ha detto Corona, «perché è tanto il frastuono che arriva dal piano superiore dove vengono utilizzati dei demolitori»”. Secondo l’amministratore i rumori sono insopportabili sia per i cittadini sia per gli operatori. Qualcuno che attendeva per fare delle prenotazioni ha preferito andare via attendendo un momento migliore.

«Ci domandiamo», ha aggiunto Corona, «se non sarebbe possibile trovare degli orari differenziati». (s. g.)

