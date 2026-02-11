VaiOnline
Iglesias.
12 febbraio 2026 alle 00:29

Lavori dopo le frane a Nebida 

Poco prima dell’arrivo di una piccola tregua, concessa dal maltempo, altre pericolose frane hanno interessato la strada provinciale per Nebida. La Provincia è intervenuta con le squadre dei tecnici per provvedere alla risoluzione del problema. Sono stati rimossi i sassi di grandi dimensioni franati dal costone rocciose ad ovest e si è in procinto di procedere con la messa in sicurezza della parete rocciosa con interventi mirati che partono dalla parte alta della parete rocciosa sino alla strada panoramica.

Gli interventi

Questo lavoro, che è già stato realizzato per quattrocento metri, si estenderà per tutta la superficie rocciosa, sino a raggiungere Nebida. La Provincia per la messa in sicurezza dei luoghi a rischio ha già stanziato un milione di euro. «Questa tipologia di interventi è finalizzata a risolvere le emergenze primarie in modo temporaneo – dice il consigliere provinciale Sasha Sais, delegato alla viabilità –. Prima di tutto, procediamo con la messa in sicurezza dei luoghi al fine di scongiurare qualsiasi pericolo in quella strada. Ma non appena, le condizioni metereologiche ci permetteranno di lavorare in modo più mirato e dettagliato, procederemo con gli interventi strutturali per una messa in sicurezza permanente dell’intera area. Adesso stiamo lavorando dalla parte alta della montagna sino alla strada, eliminando i blocchi rocciosi, ripulendo i muri di contenimento, e operando per la messa in sicurezza del costone roccioso. Dobbiamo lavorare in sicurezza per questo in considerazione delle copiose piogge, i tempi non sono tanto veloci. Prima di tutto la sicurezza nel realizzare gli interventi. Quando invece, le piogge finiranno del tutto e il tempo si accingerà ad un netto miglioramento, partiremo con gli interventi strutturali». Nel corso di questa stagione, le piogge sono state costanti e abbondanti, e le frane hanno interessate più volte la strada per Nebida.

La roccia

La tipologia della roccia presente nel costone della montagna è molto particolare, sono infatti le scisti, rocce sia eruttive che sedimentarie che hanno la caratteristica di sfaldarsi facilmente per la composizione dei minerali che le costituiscono. Le frane così frequenti sono state causa di grande preoccupazione.

