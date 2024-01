Lavori dopo il crollo a scuola, dalla Regione 400 mila euro 

Lo scorso 24 ottobre si era sfiorata la tragedia. Un grosso pezzo di cornicione in cemento si era staccato dalla parte alta dell'edificio storico, che a Macomer ospita le scuole elementari di via Roma, da 100 anni punto di riferimento per migliaia di alunni. I vigili del fuoco, richiamati dal capo d’istituto, erano intervenuti mettendo in sicurezza l’edificio e transennando la parte anteriore.

Anche se le lezioni sono riprese regolarmente, l’amministrazione comunale, con gli assessori Maria Luisa Muzzu (pubblica istruzione) e Aldo Demontis (lavori pubblici), hanno subito richiesto un finanziamento per una manutenzione straordinaria. Nei giorni scorsi sono arrivati i fondi, circa 400 mila euro, attraverso il progetto regionale Iscola, per l’idoneità statica dell’edificio.

«Avevamo fatto subito richiesta - dice Aldo Demontis - quindi in tempi alquanto brevi ci sono stati concessi e subito dopo le feste saranno avviai i lavori». Maria Luisa Muzzu annuncia altri interventi e altrettanti finanziamenti per mettere in sicurezza tutti gli edifici scolastici di competenza del Comune. «Come l’istituto ormai secolare di via Roma, gli edifici scolastici di Macomer hanno bisogno da una radicale manutenzione - dice la vice sindaco -. Noi ci stiamo muovendo in questa direzione, nonostante i ragazzi che frequentano le scuole sono sempre meno».

