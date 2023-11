Lavori dopo i raid teppistici 

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria presso gli spogliatoi dello stadio comunale e in quelli del campo adiacente. Il Comune ha stanziato la spesa di 77.229,78 euro. Obiettivo: garantire un utilizzo regolare degli impianti per le numerose attività sportive previste nel calendario.

Questi locali, negli scorsi mesi, erano stati oggetto di raid vandalici: i teppisti hanno sfondato alcune porte d’ingresso e appiccato il fuoco in alcuni punti degli spogliatoi, mettendo mano anche ad un piccolo magazzino con all’interno dell’attrezzatura sportiva. Interventi essenziali per riportarli in condizioni ottimali e restituire alla comunità e alle società sportive spazi adeguati. Ora la ditta Aedes è al lavoro da alcuni giorni per completare i lavori.

L'assessore allo sport, Marcello Fanari, spiega che questi interventi sono necessari per offrire ulteriori spazi alle società sportive, specialmente dopo gli spiacevoli episodi di qualche mese fa: «Questi lavori sono la dimostrazione del grande impegno dell'amministrazione comunale sia sul fronte degli investimenti, sia sul fronte delle manutenzioni degli impianti. Siamo costantemente tra al lavoro per mettere a disposizione degli abitanti di Guspini tutti gli spazi necessari per praticare lo sport». (g. g. s.)

