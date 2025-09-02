Lavori, domani rubinetti a secco 

Domani, a Sant’Elia, dalle 8,30 alle 16,30, è in programma un’interruzione del servizio idrico. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ad Abbanoa, di poter effettuare interventi sulle condutture nell’ambito dei lavori di riqualificazione del quartiere

Il gestore unico del servizio idrico comunica che sarà cura dei tecnici di Abbanoa anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione, qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato.

Durante la ripresa dell’erogazione potrebbero tuttavia verificarsi inconvenienti per cali di pressione e temporanei fenomeni di torbidità, specifica una nota di Abbanoa garantendo l'effettuazione degli opportuni flussaggi della rete nel più breve tempo possibile.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa, tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

