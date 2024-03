Lavori dimenticati, disagi costanti 

Su Carbonia sono obiettivamente piovuti negli ultimi mesi milioni di euro. E spuntano come funghi vari cantieri per grandi progetti. Ma ci sono parti della città (e frazioni) in abbandono dove da anni si attendono (e si promettono ad ogni campagna elettorale) interventi risolutivi.

Mini tour

Zona stadio Zoboli, ormai fulcro della vita economica cittadina: indegni sia i ruderi di un’ex falegnameria usata come discarica, lo sterrato che ieri era un mare di fango e la strada che costeggia il lato est dell’impianto. Spostandosi su un altra zona della città, occhi aperti nel ponte per Medadeddu: da tampo un nastro da cantiere copre il parapetto pericolante, che rimane tale. E resta un mistero costante l’allagamento immancabile e totale di un tratto di via Sicilia a ogni minima pioggia: giorni fa necessario l’intervento della protezione civile Ser e Athena perché l’acqua non defluiva. Ma l’elenco è ancora lungo. In via Satta da anni le radici di un pino hanno ormai invaso e smantellato mezza carreggiata: «Trasformata di fatto questo tratto di strada molto trafficato dopo il semaforo a senso unico alternato», accusa Angelo Sulis, pensionato, residente in zona. Breve trasferimento nella centrale via Gramsci: all’incrocio con via Istria sono divelti e sparsi tutti i sampietrini dell’attraversamento pedonale e carrabile: «Così da dieci anni – rivela Francesca Fenu, residente – ha provocato la caduta di persone e ciclisti». Non da meno il lastricato della piazzetta davanti alla scuola Ciusa. Ed è da trent’anni che si rimanda la riparazione di alcuni dei tratti più disastrati del muro di cinta e del viale centrale del cimitero.

Le novità

La mega discarica stile favelas argentine che costeggia il campo rom tra via del Minatore e la bretella che conduce al Sirai sembra misteriosamente destinata a rimanere senza soluzioni e poi ci sono le new entry: ottobre 2022, una tromba d’aria aveva fatto cadere un pino che aveva abbattuto il muretto della Casa della domotica in via Costituente: le macerie sono ancora a bordo strada, quasi a fare da monito agli automobilisti visto che nessun segnale luminoso segnala la rotonda la notte. E promette bene anche il muro dirimpetto di un edificio residenziale comunale buttato giù da un’auto quattro mesi fa: macerie ancora in mezzo al marciapiede. Infine è fuori dai radar delle manutenzioni il ripristino delle fontane di piazza Berlinguer e piazza Primo Maggio.

Il Comune

Per tutto servono soldi, molti, e non si può dire che di recente Carbonia non ne abbia ricevuto una valanga: «Ma non per le manutenzioni per le quali abbiamo di recente ricavato ulteriori 200 mila euro – precisa l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – siamo costretti a fare delle scelte e stiamo dando ora priorità a scuole, cucina comunale, palestre, verde e rattoppi stradali: per altri problemi ci sono fondi appositi, per l’ex falegnameria fronte stadio ho chiesto preventivi, e per il piazzale sono invece allo studio piani di riqualificazione».



