Lavori di ristrutturazione nella chiesa di Sant’Antonio  

Proseguono i lavori per la ristrutturazione della chiesa di Sant'Antonio Abate. Si tratta di una serie di opere per il risanamento e la sistemazione delle mura perimetrali danneggiate dalla risalita dell'umidità. Verrà poi sistemato il soppalco e tutto il perimetro murario esterno. I lavori sono interamente finanziati dal Comune per 112 mila e 500 euro, con fondi che derivano dalla legge Bucalossi. Si prevede che la chiesa possa accogliere nuovamente i suoi fedeli in autunno, intanto tutte le funzioni vengono celebrate nella chiesa di Santa Greca.

L’operazione è cominciata con la progettazione nel 2019, dunque sotto la giunta Marongiu, i lavori sono andati in appalto sotto elezioni e sono poi cominciati a luglio di quest'anno con la nuova amministrazione, tutti d'accordo allora e nessuna polemica.

Anche se l'edificio, parrocchia del paese, di costruzione tardo-gotica non è immune alle polemiche. Si racconta che il campanile nel 1815 fu sopraelevato per ottenere lo spazio di una cella campanaria. Tuttavia nella sua realizzazione non si tenne conto dello stile architettonico del resto della facciata, così il mecenate che sovvenzionò la sopraelevazione del campanile, fece apporre una lapide in cui si lamentava dell'ingratitudine dei decimesi che non gradirono la scelta stilistica. Facciata che però nel 1923 cambio comunque fisionomia: il finestrone cambiò forma da rettangolare divenne circolare. (c. m.)

