Lavori di riqualificazione in via Manno  

Quattrocentomila euro per la sistemazione della via Manno. Il Comune ha bandito la gara d’appalto per i lavori di riqualificazione del più importante tratto della viabilità urbana che collega il centro del paese a Dolianova. Il progetto, redatto da Gianmarco Manis, prevede il rifacimento del manto stradale e dei marciapiedi, la razionalizzazione degli spazi della carreggiata, la revisione della segnaletica stradale (orizzontale e verticale) e l’installazione di dissuasori di velocità. Un intervento, quest’ultimo, fondamentale per la messa in sicurezza della via che in passato è stata teatro di gravissimi incidenti stradali.

L’intervento è stato finanziato dalla Regione con trecentomila euro provenienti dal fondo istituito dall’assessorato dei Lavori pubblici per il miglioramento della viabilità urbana di interesse regionale. Un programma finanziato nel 2022 con oltre trenta milioni di euro. Al progetto, inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, partecipa anche il Comune con un cofinanziamento di centomila euro. La gara d’appalto si svolgerà all’interno del portale telematico Sardegna Cat attraverso la contrattazione diretta con cinque imprese individuate sulla base di una manifestazione d’interesse.

RIPRODUZIONE RISERVATA