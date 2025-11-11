VaiOnline
Sant’Elia.
12 novembre 2025 alle 00:32

Lavori di riqualificazione delle condotte idriche, rubinetti a secco domani e il prossimo martedì 

I lavori di riqualificazione di Sant’Elia entrano nel vivo ma si portano dietro anche i primi disagi. Per due giorni il quartiere resterà infatti senza acqua per consentire ad Abbanoa di intervenire sulla rete idrica.

Lo stop all’erogazione è stato programmato per domani e per il 18 novembre (martedì), nelle fasce orarie dalle 8.30 alle 16.30. «Pertanto – avvisa Abbanoa -, si potranno verificare cali di pressione e temporanee interruzioni dell’erogazione nelle vie Amerigo Vespucci, Ferdinando Magellano, Schiavazzi, Utzeri, Giovanni Manurita, traversa Manurita, Carmen Melis, Livingstone, De Luna, viale Ferrara, Fasano, Dei Musicisti, Gavino Gabriel, Luigi Rachel, Giulio Buzenac, piazza Luigi Falchi, piazza Lao Silesu, piazza Demuro, Borgo Sant’Elia, Borgo Sant’Elia Vecchio, piazzale Borgo Sant’Elia e zona Sant’Elia Stadio. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni».

Ovviamente il gestore dell’acqua non esclude di anticipare l’orario di riapertura dell’erogazione qualora l’intervento dovesse richiedere tempi minori rispetto a quanto preventivato. E avvisa anche che quando riprenderà l’erogazione «potrebbero verificarsi temporanei fenomeni di torbidità dell’acqua dovuti allo svuotamento e successivo riempimento delle condotte». Qualsiasi anomalia potrà essere comunque segnalata al servizio di segnalazione guasti che risponde al numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

