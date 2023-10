Lavori di restauro sul ponte di pietra   

Il ponte della vecchia stazione di Villagrande, in territorio di Arzana, rivivrà sul modello della vecchia tipologia architettonica. Addio inserti in calcestruzzo, che negli anni avevano deturpato le caratteristiche storiche della struttura, per fare spazio a una muratura in pietra, proprio come in origine. I lavori sono in corso grazie a un finanziamento di 200 mila euro erogato, qualche anno fa, dall’assessorato regionale dell’Agricoltura. «Siamo soddisfatti perché siamo riusciti a recuperare le risorse di un finanziamento che, nel 2020, era stato perso», dice il sindaco, Angelo Stochino, 53 anni.

Il ponte attraversa il Rio Siccaderba e lo attraversano, soprattutto, gli automobilisti che devono raggiungere il Gennargentu, Gairo Taquisara, Ussassai e Seui. Per loro un percorso alternativo che pur essendo più lungo è molto meno tortuoso della 198. Di fatto il ponte costituisce un punto strategico per la viabilità verso l’interno. Ed era molto malridotto.

Essendo al momento la viabilità interrotta per favorire i lavori, l’impresa ha realizzato un percorso parallelo alternativo. «I lavori devono essere conclusi entro un mese perché altrimenti le piogge potrebbero compromettere il transito sulla pista laterale», aggiunge il primo cittadino che, a suo tempo, aveva lavorato insieme all’assessore all’Ambiente, Marco Pinna, e al consigliere con delega all’Agricoltura, Antonio Doa, per recuperare i fondi andati in perenzione durante la pandemia di Covid 19. «Terminati i lavori - conclude Stochino - sottoporremo alla Provincia di Nuoro l’opportunità di farsi carico di quel tratto di strada». (ro. se.)

