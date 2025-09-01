VaiOnline
Via Roma.
02 settembre 2025 alle 00:28

Lavori di restauro del centro polifunzionale 

Il centro polifunzionale di via Roma rinascerà nelle mani della famiglia Rosas. Via ai lavori per il restauro in vista dell’undicesima edizione di Magie d’inverno, della gioielleria Rosas 1945, che si terrà dal 7 al 9 novembre. Il Comune di Nuoro per la prima volta ha concesso il centro polifunzionale in esclusiva a Magie d'inverno per tutta la prima settimana di novembre. A farsi carico dell’operazione sono l’associazione culturale “Rosas 1945 eventi” con Fabio e Marco Rosas, la cooperativa “Vigilanza La Nuorese” con il presidente Pietro Tolu che doterà la struttura di un sistema di sicurezza con impianto d’allarme e videosorveglianza, e Gesi Casa specializzata in impianti elettrici con Mario Tedde che gestirà l’illuminazione e la manutenzione della parte elettrica, l’impresa di costruzioni Giuseppe Mastio che si occuperà di tinteggiature, revisioni e ripristini. E Mousiké con Pierluigi Manca, Photoservice Studio con Roberto Moro, e Sg Oikos Servizi con Giovanni Congiu con compiti di pulizia, sanificazione, disinfestazione e derattizzazione. Attivi anche Sirius di Riccardo Burrai che porterà un nuovo centro di intelligenza artificiale e digitalizzerà l’ambiente con il Comune. Prevista la messa in sicurezza del piano inferiore. (g. pit.)

