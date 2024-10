Lavori di messa in sicurezza nel cimitero 

Lavori in corso al cimitero comunale. Ha preso il via ieri mattina l’intervento per la messa in sicurezza della grande rotatoria contenente i loculi, che si trova nella parte nuova del camposanto, a destra del viale principale laddove c’erano le sepolture provvisorie con le lastre bianche.

I lavori si sono resi necessari in quanto la struttura era molto deteriorata e la caduta di calcinacci creava una situazione di pericolo.Il cantiere andrà avanti fino al 25 ottobre. Dopo quella data, ci sarà un’interruzione per permettere ai visitatori di recarsi a posare un fiore dai propri cari defunti nel periodo dedicato alle celebrazioni in loro memoria. Dopo di che si riprenderà a lavorare nel mese di novembre per completare l’intervento.

E nelle prossime settimane cominceranno anche gli interventi di preparazione alle festività di Ognissanti e alla celebrazione dei defunti del 2 novembre. Saranno sistemati fiori e piantine nelle aiuole e nei giorni clou tutta la zona sarà presidiata dalla Polizia locale soprattutto per i controlli sul fronte parcheggi, oltre che dallo stesso personale del cimitero che provvederà a fare rispettare le regole che vengono spesso ignorate.In cimitero infatti è vitato fumare, non si può entrare con i cani neanche al guinzaglio e non si possono introdurre bottiglie di plastica, cosa che invece viene fatta quotidianamente.

