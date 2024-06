Lavori di messa in sicurezza delle strade rurali 

Sono stati avviati a San Giovanni Suergiu i lavori di ripristino e messa in sicurezza delle strade rurali.

Si tratta di interventi che riguardano una serie di strade ricadenti nel territorio comunale che annualmente si cerca di tenere sotto controllo con le manutenzioni. Spesso si aggiungono anche alcune strade parecchio compromesse che vengono segnalate dai residenti. Sono lavori attesi che grazie a dei finanziamenti da parte dell’Unione dei Comuni di 20mila euro l’amministrazione sangiovannese è riuscita a mettere in opera. «L’intervento riguarda prioritariamente il ripristino delle buche – fa sapere la sindaca Elvira Usai – permetterà di garantire la percorribilità in sicurezza di persone e automezzi, Purtroppo il clima in questo momento non consente la perfetta sedimentazione del materiale e quindi bisogna agire in due tempi».

Al termine della stagione estiva, prosegue la sindaca, «o se dovesse piovere nelle prossime settimane, i lavori verranno ripresi per far aderire il materiale alla base stradale».

Questi interventi di sistemazione di strade rurali rientrano anche nell’ambito dei lavori di Protezione civile per risanare e preservare i collegamenti tra i tantissimi agglomerati-medaus presenti nel Comune di San Giovanni Suergiu.

