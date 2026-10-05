Lavori di manutenzione stradale con la posa delle linee in fibra ottica 

Nuove disposizioni per la viabilità a Decimomannu. Il capitano della Polizia locale Enrico Zaru ha firmato due ordinanze per limitazioni al traffico e divieti di sosta: sono necessari per consentire interventi di manutenzione stradale e per posare la fibra ottica.

La prima proroga disciplina i lavori di bitumazione con fondi del bando regionale in via Leopardi, via Verga e viale Italia fino al 16 ottobre. Nei tratti coinvolti, dalle 7 alle 18, divieti di sosta, sensi unici alternati con semafori o movieri e temporanei divieti di transito con deviazioni segnalate. Deroghe per i mezzi pubblici del Ctm e dell’Arst.

Intanto si dà il via ai cantieri per la fibra ottica. Da oggi fino al 6 novembre, sempre dalle 7 alle 18, lavori in numerose strade tra cui le vie Cagliari, Sant’Antonio, Riu Concias, Dante, Regina Margherita, Regina Elena e Vittorio Emanuele. Previsti restringimenti di carreggiata, divieti di sosta e sensi unici alternati regolati da movieri. Il Comune invita a prestare attenzione alla segnaletica.

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