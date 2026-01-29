Lavori di manutenzione in piazza Rinascita 

Piazza Rinascita riceve le attenzioni tanto attese: da qualche giorno sono, infatti, iniziate opere di sistemazione della piazza di Carbonia che ospita il monumento ai Caduti e che una quindicina di anni fa era stata radicalmente rivista con interventi che ne avevano mutato l’assetto e l’avevano arricchito di verde.

Una squadra di operai incaricata tramite l’ufficio di collocamento con i cantieri comunali sta infatti eseguendo imbiancature, riparazione di muretti danneggiati, miglioramento del decoro e del verde. «Lavori che necessitavano da tempo – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – ma che abbiamo potuto iniziare solo grazie allo sblocco dei cantieri finanziati dalla Regione». Sempre in piazza Rinascita e dintorni, si interverrà per porre rimedio anche a un problema diventato cronico, la cui risoluzione anche in altri contesti urbani richiede anni (se non decenni): la sistemazione dei sampietrini divelti: «Questo tipo di intervento – specifica l’assessore – sarà eseguito da una squadra diversa». Squadra a cui sarà chiesto anche di sistemare i tozzetti all’incrocio fra viale Gramsci e via Slovenia, totalmente divelti da ormai dieci anni. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA