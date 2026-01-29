VaiOnline
Carbonia.
30 gennaio 2026 alle 00:29

Lavori di manutenzione in piazza Rinascita 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Piazza Rinascita riceve le attenzioni tanto attese: da qualche giorno sono, infatti, iniziate opere di sistemazione della piazza di Carbonia che ospita il monumento ai Caduti e che una quindicina di anni fa era stata radicalmente rivista con interventi che ne avevano mutato l’assetto e l’avevano arricchito di verde.

Una squadra di operai incaricata tramite l’ufficio di collocamento con i cantieri comunali sta infatti eseguendo imbiancature, riparazione di muretti danneggiati, miglioramento del decoro e del verde. «Lavori che necessitavano da tempo – sottolinea l’assessore all’Urbanistica Giuseppe Casti – ma che abbiamo potuto iniziare solo grazie allo sblocco dei cantieri finanziati dalla Regione». Sempre in piazza Rinascita e dintorni, si interverrà per porre rimedio anche a un problema diventato cronico, la cui risoluzione anche in altri contesti urbani richiede anni (se non decenni): la sistemazione dei sampietrini divelti: «Questo tipo di intervento – specifica l’assessore – sarà eseguito da una squadra diversa». Squadra a cui sarà chiesto anche di sistemare i tozzetti all’incrocio fra viale Gramsci e via Slovenia, totalmente divelti da ormai dieci anni. (a. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Manovra all’ultimo metro, oggi si chiude

Ieri otto ore per un articolo, poi l’accordo su sanità e scuola e l’aula si sblocca 
Roberto Murgia
Carloforte

La Blue Ocean A in salvo dopo una notte di paura

Il cargo in difficoltà nelle acque dell’isola di San Pietro arriverà stamattina al porto di Cagliari 
Stefania Piredda
Il racconto.

Ultimo giorno di lavoro al cardiopalma

Stefano Garau
Il caso

San Donato laboratorio multietnico

Nell’istituto l’80% dei bambini stranieri. La preside: «Servono mediatori culturali» 
Emanuele Floris
L’intervista

Lotta ai linfomi, in prima linea c’è una sarda

Lia Palomba lavora a New York, in uno dei migliori centri oncologici al mondo. Ora debutta su “The Lancet” 
Marco Noce
Tensioni

Vannacci scalpita, la Lega si agita

Lite fra Fontana (Lombardia) e il generale su “Futuro nazionale”, Salvini minimizza 