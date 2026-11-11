Domenica via Manin resterà chiusa al traffico nel tratto tra via San Lussorio e via Confalonieri. Una mini rivoluzione al traffico nel centro di Selargius comunicata da Abbanoa, che interverrà per riparare la condotta idrica in corrispondenza del civico 76.

Secondo quanto segnalato, la condotta sta provocando un cedimento stradale. Da qui l’urgenza dell’intervento, programmato di domenica per ridurre i disagi alla circolazione e permettere alle squadre di lavorare senza la pressione del traffico feriale. La comunicazione è stata inviata alla Polizia locale, e al Ctm che domenica dovrà momentaneamente modificare i percorsi dei bus. Agli automobilisti «si consiglia di utilizzare percorsi alternativi e di prestare attenzione alla segnaletica temporanea». Mentre per i residenti potranno esserci limitazioni temporanee all’accesso veicolare nel tratto interessato dai lavori, fino alla conclusione dell’intervento.

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