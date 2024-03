Lavori di ampliamento, chiusura del cimitero 

Proseguono i lavori di ampliamento del cimitero di via Giulio Cesare, con la posa di ulteriori loculi in file sopraelevate. Gli interventi di montaggio delle nuove tombe si sono resi necessari poiché non c’era più spazio per il seppellimento di altre salme. E proprio per permettere agli operai dell'impresa incaricata di montare i loculi in totale sicurezza, il camposanto sarà chiuso al pubblico per tutta la giornata di lunedì 11 e martedì 12 marzo. Dal 13 al 15 invece, sarà inaccessibile solo l’area interessata dall’intervento.

