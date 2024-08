Lavori di Abbanoa, via Rossini off-limits 

Scattano, per un mese, importanti limitazioni alla circolazione stradale e alla sosta in via Rossini e nelle strade che la intersecano. Dal 2 settembre al 4 ottobre, in via Rossini sarà aperto il cantiere per i lavori di una nuova condotta idrica di Abbanoa, e perciò saranno vietati il transito e la sosta delle auto 24 ore su 24. Nelle perpendicolari, via Rivoli, via Verdi, via Curtatone e via Custoza, sarà invece provvisoriamente istituito il doppio senso di marcia nei tratti tra via Bellini e via Rossini, e tra via Rossini e via Matteotti, con divieto di sosta e rimozione forzata. La segnaletica di divieto e rimozione dovrà essere posizionata con un anticipo di almeno 48 ore rispetto alla sua validità. Farà eccezione l’8 settembre: dato che l’area sarà interessata dalle festività dell’Antico sposalizio selargino, i tratti di strada chiusi verranno resi fruibili per la circolazione di veicoli e pedoni. (d.l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA