Lavori di Abbanoa, oggi niente acqua dalle 9 alle 18 

Continuano a Sestu i lavori di Abbanoa per il miglioramento della rete idrica accompagnate dai soliti disagi: oggi niente acqua per dieci ore.

In programma c’è un doppio intervento, spiega la società idrica, che consiste nel «collegamento definitivo di nuove condotte e dismissione di quelle esistenti, relativamente ai lavori dell’appalto di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite idriche e distrettualizzazione delle reti idriche in 15 comuni della Sardegna, e le lavorazioni urgenti di riparazione di tubazioni all’interno del potabilizzatore di Sestu». Una serie di interventi quindi mirati a migliorare la situazione della cittadina, con una rete antiquata ma in via di sostituzione. Sestu complessivamente vede un investimento di 42 milioni di euro, ottenuto da Abbanoa tramite i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Nella cittadina sono interessate dai lavori per avere nuove condotte via Giordano, piazza della Musica, via Verdi, piazza Mozart, via Buozzi e via Santi. Oggi l’acqua dovrebbe mancare dalle 9 fino alle 18, anche se sarà fatto il possibile per farla tornare anche prima, e potrebbero inoltre verificarsi inconvenienti per temporanei fenomeni di torbidità. Per qualsiasi problema ulteriore si può chiamare il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

RIPRODUZIONE RISERVATA