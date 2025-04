Lavori di Abbanoa nel vecchio deposito 

Importanti lavori da parte di Abbanoa a Sant’Antioco nel vecchio deposito idrico conosciuto come l’acquedotto di via San Paolo.

Dopo decenni in cui la struttura e tutto il terreno adiacente erano in totale abbandono, ha avuto luogo nei giorni scorsi un importante intervento di recupero. «I nostri tecnici hanno completato i lavori di messa in sicurezza, concordati con il Comune - si legge in un comunicato di Abbanoa - non solo del serbatoio di via San Paolo ma anche di tutta l’area circostante. Oltre alle opere sulle parti idrauliche e il rifacimento delle strutture murarie, è stata realizzata una nuova recinzione e posizionato un nuovo cancello per evitare eventuali intrusioni».

Intervento accolto positivamente anche dai residenti della zona. Oltre alla pericolosità della vecchia recinzione, la fitta vegetazione cresciuta a dismisura era diventata una discarica. L’area era frequentata anche da invivili e spesso anche da tossicodipendenti. La struttura e il lavoro realizzato rendono più apprezzabile anche il panorama nell’arteria che collega la periferia con il centro urbano di Sant’Antioco.

RIPRODUZIONE RISERVATA