Lavori di Abbanoa, chiusa anche oggi parte di viale Diaz  

L’ordinanza del servizio viabilità è stata firmata ieri mattina: viale Diaz, il tratto interessato dal cantiere della metropolitana leggera, la sola corsia in direzione Poetto, chiude per due giorni (fino alle 17 di oggi per consentire ad Abbanoa di effettuare i lavori sulla rete fognaria. Il picco di disagi per gli automobilisti sarà nella giornata di oggi: ieri, infatti, la pioggia ha praticamente impedito di effettuare i lavori, a parte qualche intervento durante la mattina. E la carreggiata, per questo motivo, è rimasta spesso aperta.

Abbanoa spera di completare i lavori entro oggi: obiettivo ridurre i disagi al minimo. Il Comune vorrebbe che per lunedì, quando riaprono scuole e uffici,viale Diaz, già ridotta a due corsie per senso di marcia per i lavori dell’Arst, sia completamente riaperta. «Chiuderemo la carreggiata solo per lo stretto necessario», fanno sapere dall’ufficio stampa di Abbanoa. Tradotto: come accaduto ieri mattina, potrebbe essere che oggi la strada resti chiusa (tra le 8 e le 17) a fasi alterne. Ma i disagi vanno messi nel conto: gli automobilisti che arrivano da piazza Amendola, all’altezza di via Stazione Vecchia dovranno obbligatoriamente girare a sinistra. Nessun problema invece per le auto che dal Poetto intendono raggiungere via Roma. Da domani la circolazione tornerà regolare. ( ma. mad. )

