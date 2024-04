Lavori di Abbanoa, caos in via Trieste 

I lavori di Abbanoa arrivano anche in via Trieste, nel centro di Selargius. Operai al lavoro da alcuni giorni, con inevitabili disagi nel traffico cittadino nel tratto fra via Bixio e via Milano, dove una corsia è stata chiusa alla viabilità e istituto il senso unico alternato con semaforo provvisorio.

L’ennesimo cantiere in città legato alla riqualificazione della rete idrica partito lo scorso anno con l’obiettivo di eliminare le continue perdite: di recente lo stop al traffico era stato richiesto per alcuni giorni in via Istria, per poi continuare in via Aldo Moro, via Fratelli Cervi e via Garibaldi. Interventi che si sommano agli altri 2 chilometri di rete da riqualificare con ulteriori finanziamenti legati al Pnrr: alcuni tratti di via San Martino, in via Rossini, via Rivoli, via Crimea, via don Orione, via Sardegna, via San Pietro e via San Marco.

RIPRODUZIONE RISERVATA