Lavori dentro il porto, rivoluzione in vista nella sosta delle auto 

Al porto si cambia, nelle settimane a venire. Circolazione e sosta incluse. Tutto ruota intorno alla stazione marittima, destinata a diventare un hotel di lusso sul mare con tanto di approdo per i maxi yacht. Un progetto milionario che farà allargare il cantiere attualmente aperto, comportando il taglio di una settantina di parcheggi a pagamento.

Oggi nello scalo di Cagliari gli stalli per la sosta si avvicinano a quota trecento. Li gestisce Apcoa, colosso da milione e 400mila posti auto in tutto il mondo e il quartier generale a Stoccarda, in Germania. La società gestisce gli spazi secondo le indicazioni dell’Autorità portuale che per la settimana prossima ha convocato i vertici di Apcoa. Gli stalli che si andranno a perdere sono nella parte più interna, oltrepassato l’area con la sbarra sul lato via Roma. Tuttavia, i parcheggi da eliminare temporaneamente saranno compensati con una cinquantina di stalli al molo Ichnusa. «A breve – chiariscono da Apcoa – conosceremo i dettagli della nuova programmazione». E a domanda precisa sul fatto che il taglio complessivo dei parcheggi possa comportare il pagamento della sosta anche nelle ore notturne, dalla società dicono: «Ora non lo possiamo dire, tutto dipenderà dalla tenuta del piano economico in base alla nuova quantità di stalli disponibili».

RIPRODUZIONE RISERVATA