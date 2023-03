Lavori dell’Enel, blackout per due giorni 

Saranno due giorni di disagi per i cittadini di Capoterra, che domani e giovedì dovranno fare a meno dell’energia elettrica nelle ore centrali della giornata. La società Enel distribuzione, per permettere ai propri tecnici di effettuare degli interventi programmati sui propri impianti, ha previsto l’interruzione della corrente dalle 9 alle 16 in alcune strade del territorio.

La distribuzione dell’energia elettrica verrà sospesa domani in località Tanca de Nissa e il località Pisichitu. Il giorno successivo i lavori si sposteranno in un’altra zona di Capoterra, con conseguente distacco dell’energia elettrica nelle vie Giacomo Puccini, Assisi, Bari, Bologna, Elio Melis, Morosini, Pisa, Milano, Cagliari e Siena: l’interruzione riguarderà buona parte dei numeri civici presenti in queste strade.

L’erogazione della corrente verrà nuovamente garantita al termine dei lavori.

Da Enel distribuzione raccomandano agli abitanti delle zone interessate di prestare la massima attenzione: «Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto invitiamo i cittadini a non commettere imprudenze e di non utilizzare gli ascensori». (i. m.)

